Messina – Tir si incastra tra i rami di alcuni alberi, intervengono i Vigili del Fuoco

Notte movimentata per i Vigili del fuoco del Comando di Messina che, come di consueto, hanno prestato la loro opera con immediatezza e professionalità.

Questa volta sono intervenuti, intorno all’1.00 di notte, per liberare un tir incastrato tra i rami di alcuni alberi. La situazione si è sbloccata intorno alle 4.00, quando l’autoarticolato è stato liberato.

Subito dopo però, intorno alle 5.00, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere un grosso albero caduto su una vettura parcheggiata in strada. In entrambi i casi fortunatamente non si sono ravvisati feriti.