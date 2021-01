Covid-19 – 885 nuovi contagi oggi in Sicilia. L’incidenza cala al 10,1%. 34 le vittime del giorno

Oggi è iniziata la seconda settimana di zona rossa in Sicilia, e per il secondo giorno di fila l’isola registra meno di mille nuovi contagi al giorno: sono dieci in più, rispetto a ieri, i contagiati del 25 gennaio, ma con molti più test effettuati.

885 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, su 8.681 tamponi molecolari processati. Scende di due punti percentuali il tasso di positività, assestandosi al 10,1%. Ieri era al 12,1% (quando erano stati 875 i nuovi casi, su 7.216 tamponi).

34 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.260 deceduti in Sicilia dall’inizio della pandemia. 504 invece i guariti del giorno.

L’isola oggi è al terzo posto tra le regioni italiane per numero di nuovi casi in un giorno: al primo posto c’è ancora la Lombardia (1.484 casi) ed al secondo l’Emilia-Romagna (con 1.164).

Cresce di 347 unità il numero degli attuali positivi: sono 48.001 oggi. Aumenta anche il numero dei ricoverati in ospedale, 1.666 oggi (8 più di ieri), di cui 227 in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri, ma con 11 ingressi del giorno).

Tra le province siciliane, al primo posto per numero di nuovi casi in un giorno c’è Palermo, con ben 386 contagi. Segue Catania con 208, mentre la provincia di Messina occupa il terzo gradino del podio con 166 contagi del giorno. Poi Caltanissetta con 74, Siracusa con 26, Trapani e Ragusa con 11, 2 ad Enna, ed 1 infine ad Agrigento.

In Italia

Contagi in calo nel resto d’Italia: in un giorno si sono registrati 8.562 casi (ieri erano 11.629). Altre 420 invece, purtroppo, le vittime nella giornata di oggi nella nostra nazione.