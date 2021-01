Covid-19 – 875 i nuovi contagiati oggi in Sicilia. Messina prima tra le province isolane

Dopo una settimana in zona rossa la Sicilia scende finalmente sotto quota mille nuovi casi casi al giorno. Sono 875 quelli registrati nelle ultime 24 ore, su 7.216 tamponi molecolari processati. Invariata però l’incidenza, che rimane identica a ieri, al 12,1% oggi (ieri erano stati 1.158 i contagi su 9.536 tamponi).

Nel bollettino di oggi, 24 gennaio, si registrano 32 vittime del Covid, per un totale di 3.226 dall’inizio della pandemia. 816 invece i guariti del giorno. L’isola oggi scivola al settimo posto tra le regioni italiane per numero di nuovi casi in un giorno: al primo posto c’è ancora la Lombardia (1.375 casi).

Cresce di 27 unità il numero degli attuali positivi: sono 47.654 oggi. In calo il numero totale dei ricoverati in ospedale, 1.658 oggi (9 meno di ieri), di cui 227 in terapia intensiva (4 in più di ieri, ma con 15 ingressi del giorno).

La provincia di Messina oggi si piazza al primo posto, tra quelle siciliane, per numero di nuovi casi in un giorno, sono 224 quelli di oggi, mentre appena dietro si piazza Catania con 211 nuovi contagiati del giorno. In tripla cifra anche Siracusa con 157 casi e Palermo con 122. Infine 65 a Caltanissetta, 33 a Ragusa, 28 ad Enna, 22 a Trapani e 13 infine ad Enna.

In Italia

Contagi in calo anche nel resto d’Italia: in un giorno si sono registrati 11.629 casi (ieri erano 13.331). Altre 488 invece, purtroppo, le vittime nella giornata di oggi nella nostra nazione.