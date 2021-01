Serie D – Il Città di Sant’Agata cerca il riscatto a Troina, l’ACR sfida il Rende

Dopo la brutta sconfitta per 1-6, subita al Fresina contro il Dattilo, altra sfida impegnativa per il Città di Sant’Agata, che domenica affronterà il Troina in trasferta. Calcio d’inizio alle 14.30, arbitrerà l’incontro il signor Matteo Mori della sezione di La Spezia.

La formazione di Giampà potrà contare sul neo acquisto Simone Caruso, attaccante che vanta 140 partite tra Lega Pro e Serie D con 22 reti.

Per quanto riguarda le altre gare del Girone, la capolista ACR Messina, a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo, se la vedrà contro il Rende fanalino di coda. Rinviata invece, a causa del Covid-19, FC Messina-Licata. Bisognerà aspettare dunque per il debutto in giallorosso di Francesco Lodi, sensazionale colpo di mercato, che a 36 anni e dopo una carriera di tutto rispetto, ha deciso di ripartire dalla Serie D, non lontano dalla “sua” Catania.