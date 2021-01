Mistretta, lettera aperta dei commissari prefettizi ai cittadini

È con una lettera aperta che i Commissari prefettizi, che reggono le sorti del comune di Mistretta, hanno deciso di rispondere alle istanze dei genitori, preoccupati per la sicurezza dei propri figli che sono tornati a svolgere la didattica in presenza, visi i numerosi casi di contagio di covid-19 registrati sul territorio. Più in generale, la Commissione straordinaria ha inteso sottolineare la vicinanza e l’interesse nei confronti della cittadinanza, in un momento così delicato per la comunità e ha tenuto a mettere in evidenza come il proprio lavoro sia stato sin qui svolto nell’interesse del comune che amministra.

“I Commissari hanno ricevuto, in questi giorni di pandemia, accorate richieste da parte dei genitori di bambine e bambini che frequentano le scuole cittadine, perchè venga assunto un provvedimento di chiusura degli Istituti per i casi di positività al virus covid 19, registrati negli ultimi giorni sul territorio.Le preoccupazioni dei genitori sono le nostre preoccupazioni.” evidenziano i funzionari. “Tuttavia, adesso, di fronte alle decisioni dei governi nazionale e regionale, da ultimo l’ordinanza contigibile ed urgente n.10 del 16.1.2021, che ha prescritto di mantenere aperte le scuole fino alla prima media anche dopo la dichiarazione di zona rossa, i Commissari hanno chiesto espressamente alla Azienda sanitaria provinciale di Messina di dare a tutti, compresi gli operatori della scuola e le famiglie dei bambini, le necessarie garanzie e assicurazioni che l’apertura delle scuole possa avvenire in totale sicurezza. E’ di tutta evidenza che la didattica in presenza e la frequenza delle scuole abbiano un valore che va ben oltre la funzione educativa che comprende lo sviluppo della socialità, delle capacità relazionali e dello sviluppo armonico dei bambini. Tutto questo, però, non può far passare in secondo piano il fondamentale diritto alla salute e alla vita.

Ecco perché abbiamo chiesto all’autorità sanitaria competente di far conoscere se sussistano le condizioni di sicurezza necessarie per non esporre a rischio chi frequenta le scuole in presenza. La risposta è stata rassicurante.

La situazione è sotto controllo perché i focolai sono circoscritti e già ampiamente tracciati.” Assicurano i Commissari.

“La campagna di screening avviata ha visto una partecipazione purtroppo limitata degli alunni.

Lunedì e martedì prossimi, pertanto, nei locali comunali di via Gramsci, è previsto un ulteriore screening.

Tutti i genitori sono invitati ad accompagnare i propri figli, alunni delle scuole, per sottoporsi ai controlli a cura della USCA, inviata dall’ASP.”

“La triade commissariale anche se composta da dirigenti statali, non è un corpo estraneo a Mistretta e alle preoccupazioni della sua comunità.” Continua la Commissione “Essa è ben consapevole del proprio ruolo e si sente responsabile della salute pubblica e del buon andamento della cosa pubblica.

Solo chi è sprovveduto o in malafede non sa che i risultati di una Amministrazione si misurano con la quantità e la qualità delle decisioni adottate.

‘Sono stati assunti, nel solo anno 2020, i seguenti atti.

– 36 determinazioni e 128 ordinanze con i poteri del Sindaco

– 182 deliberazioni con i poteri della Giunta comunale

– 52 deliberazioni con i poteri del Consiglio.” Evidenziano ancora i funzionari.

“Chi ritiene, a torto, che i Commissari si disinteressino della res pubblica può controllare dall’albo pretorio comunale gli atti adottati ed il lavoro fatto, desumibile dai contenuti degli atti stessi.

È vero, alcuni servizi pubblici non sono purtroppo efficienti come per esempio quelli dell’illuminazione pubblica, ma ciò lo si deve certamente alla mala gestio della macchina comunale che nel passato non è riuscita a migliorare le infrastrutture necessarie nè a fare corretta programmazione.

I Commissari hanno comunque avviato iniziative e progetti per migliorare nel tempo i servizi pubblici essenziali, nell’interesse generale.”