Disposti finanziamenti e anticipazioni per comuni della provincia di Messina

Alcuni finanziamenti sono stati disposti per alcuni comuni della provincia di Messina.

Circa 73 mila euro sono stati attribuiti per il supporto specialistico per il miglioramento della capacità amministrativa e tecnica nella progettazione, attuazione, monitoraggio e gestione finanziaria degli interventi di investimento pubblico inseriti nella programmazione del comune di San Fratello. Per lo stesso motivo 35 mila euro andranno al comune di Santa Lucia del Mela, 18 mila euro a Mirto, 41 mila euro a Longi e 13 mila euro a Castell’Umberto.

Il Dipartimento dell’Energia ha poi liquidato oltre 44 mila euro, prima tranche di anticipazione, del contributo concesso in favore del comune di Torrenova, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. Al comune di Longi per i lavori per l’ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria della Scuola Media è stata anticipata la seconda tranche di circa 58 mila euro.

Infine è stato rideterminato ad oltre 272 mila euro il contributo pubblico concesso al comune di Mazzarrà Sant’Andrea per la riqualificazione energetica del palazzo comunale.