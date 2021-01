Covid-19 – Nuovo aumento di contagi oggi in Sicilia. Sono 1.355, di cui ben 297 nel messinese

Dopo il calo registrato ieri torna a crescere, anche se di poco, il numero di nuovi casi in un giorno in Sicilia. Sono 1.355 i contagi del giorno nell’isola, su 10.155 tamponi molecolari processati. Dati che fanno alzare lievemente l’incidenza, dal 12,6% di ieri al 13,3% di oggi (ieri erano stati 1.230 i nuovi casi, a fronte di 9.730 tamponi).

In Sicilia volge al termine la prima delle due settimane di zona rossa previste e nella giornata di oggi, 22 gennaio, si registrano 32 vittime del Covid, per un totale di 3.161 dall’inizio della pandemia. 932 invece i guariti del giorno. L’isola si piazza al secondo posto oggi, dietro la Lombardia (1.969 casi), ed appena dietro la Sicilia c’è l’Emilia-Romagna (1.347).

Cresce di 391 unità il numero degli attuali positivi: sono 47.289 oggi. Il 3,5% dei contagiati, ossia 1.663 persone, sono ricoverate in ospedale (6 in più di ieri), di cui 222 in terapia intensiva (1 in più di ieri, ma con 14 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione nelle province dell’isola, in testa è quella di Catania con 356 casi, mentre in seconda posizione si piazza la provincia di Messina, con ben 297 contagi. Appena dietro Palermo con 289, ed in tripla cifra anche Trapani con 152 e Siracusa con 106. Poi 56 casi ad Agrigento, 51 a Caltanissetta, 32 a Ragusa e 16 ad Enna.

In Italia

In lieve calo, invece, i contagi nel resto d’Italia: in un giorno si sono registrati 13.633 casi (ieri erano 14.078). Altre 472 invece, purtroppo, le vittime nella giornata di oggi nella nostra nazione.