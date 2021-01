Coronavirus – Mistretta piange la sua prima vittima. Salgono a 55 gli attuali positivi

Lutto per la cittadina di Mistretta, dove nella mattinata di oggi è giunta la triste notizia della morte di Felice Castiglia, 63enne risultato positivo al test molecolare del covid-19 nei giorni scorsi.

Per lui, lo scorso 14 gennaio si era reso necessario il ricovero in ospedale a seguito di una grave crisi respiratoria. Polmonite interstiziale, secondo indiscrezioni, la diagnosi. Dal reparto covid nel giro di 24ore era stato trasferito in quello di terapia intensiva del policlinico universitario per l’aggravarsi delle sue condizioni. Le cure dei sanitari, però, non sono bastate.

Il cuore di Felice ha smesso di battere nella tarda mattinata di oggi. Un gigante buono, che viveva insieme alla propria famiglia d’origine – la sorella, il fratello e la mamma – conosciuto e amato da tutti per il carattere mite, provetto pasticcere al servizio di noti bar della cittadina montana. La sua morte lascia i concittadini nello sgomento.

Intanto, a Mistretta sale a 55 il numero dei casi accertati di covid-19 con test molecolare. Si registrano infatti 5 casi confermati con test molecolare, tra quelli già risultati positivi al rapido e 2 guarigioni.

Restano ancora da esitare numerosi tamponi molecolari eseguiti nei giorni scorsi su persone risultate positive al test rapido.