Capo d’Orlando – Salgono a 95 i positivi al Covid. Tutti negativi i 197 test rapidi dello screening Usca

Tre nuovi positivi al tampone molecolare a Capo d’Orlando, che portano il totale a 95. Si tratta di soggetti che si trovavano già in quarantena in quanto contatti stretti di positivi.

Altre 69 persone invece rimangono in isolamento, in attesa di conoscere l’esito del tampone.

Oggi invece si è svolto lo screening organizzato nella sede Usca di contrada Bagnoli, in cui sono risultati tutti negativi i test rapidi effettuati.

“I test hanno riguardato 197 persone – specifica il sindaco, Franco Ingrillì –, e voglio ringraziare il personale dell’Usca Capo d’Orlando che ha lavorato con grande professionalità ed efficienza e i ragazzi della Protezione Civile per la preziosa collaborazione. La prossima settimana organizzeremo un’altra giornata di screening, sempre su base volontaria”.

“Ovviamente continuiamo a monitorare l’andamento dei contagi – continua Ingrillì –, in attesa delle nuove decisioni del governo regionale che verranno prese la prossima settimana. Ma, al di là delle ordinanze e dei provvedimenti, è fondamentale la collaborazione di tutti insieme al rispetto delle regole”.