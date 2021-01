Sinagra, via ai lavori di consolidamento in contrada Martini

A Sinagra, in contrada Martini, stanno per partire i lavori di consolidamento dell’intera area tormentata da anni da una serie di movimenti franosi che hanno pregiudicato e messo a rischio la viabilità.

L’iter avviato dall’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al governatore siciliano Nello Musumeci, taglia dunque pure quest’altro traguardo. Ad aggiudicarsi la realizzazione delle opere – preziose anche per consentire di raggiungere in sicurezza i molti appezzamenti agricoli coltivati che alimentano l’economia della zona – è stata l’impresa di Mussomeli “La Piana Giuseppe” che avrà a disposizione un budget di 480 mila euro. L’intervento assicurato dalla Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce prevede sia la corretta regimentazione delle acque piovane, che scorrono sulla superficie in modo disordinato oppure in canali insufficienti e in stato di avanzato degrado, sia il posizionamento di strutture di contenimento.