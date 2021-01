“RE.IMAGO” – Un Festival che unirà Brolo, Piraino e Ficarra sotto il segno di arte, cultura e artigianato

Un festival che coinvolge i comuni di Brolo, Piraino e Ficarra, con l’apporto di un sostanziale partenariato privato, che hanno aderito al bando del Mibact, il Ministero per i beni culturali e le attività culturali e per il turismo, per attingere ai finanziamenti dedicati alle attività culturali per la rigenerazione dei piccoli comuni.

L’iniziativa ”Reimago”, si inserisce perfettamente nel progetto “Borghi in Festival”, con l’obiettivo di far rinascere i borghi antichi, tra contaminazioni esperienziali, la tradizione siciliana dell’accoglienza in diverse forme artistiche e creare nuovi modelli di valorizzazione.

I 3 Comuni forniranno tutto il materiale informativo e si renderanno disponibili per approfondimenti e ricerche necessarie, per assicurare una più facile realizzazione dell’idea progettuale. Collaboreranno a costruire un sistema aperto e collaborativo con i soggetti coinvolti, adattando i luoghi per le performances degli artisti e la tenuta degli eventi e per gli incontri con i cittadini, le Associazioni e la neo imprenditoria locale.

Tra gli obiettivi prioritari del “Festival” oltre la valorizzazione dei centri storici in un rapporto di coinvolgimento con il territorio, c’è anche l’ampliamento dell’offerta turistica, il rafforzamento dell’offerta culturale, lo sviluppo delle condizioni socio-economiche, il contrasto al fenomeno di spopolamento, lo sviluppo di nuove sinergie con altri Enti (pubblici e privati) e la ricerca di nuove identità, tra integrazioni e contaminazioni culturali.

I luoghi prescelti diventeranno spazi artistici in grado di offrire esperienze culturali d’avanguardia e la possibilità di scoprire il misterioso legame che intercorre tra arte contemporanea e il paesaggio con la sua storia, la sua tradizione, le genti che vi abitano.

Nel contesto degli interventi proposti fondamentale l’apporto di quelle aziende private, con ruolo di partners, che hanno già sottoscritto l’accordo di collaborazione attiva direttamente con il Comune di Brolo,“capofila di rete”. Il documento è stato firmato dai sindaci dei tre comuni, Giuseppe Laccoto per Brolo, Maurizio Ruggeri per Piraino e Gaetano Artale per Ficarra. Tra i partner non profit anche L’Associazione White Land – Il giardino delle culture, rappresentata da Salvatore Gentile.