L’altleta dell’Orlandina Basket Simone Bellan è tornato in Sicilia per completare il suo percorso di recupero, in vista del ritorno in campo dopo l’infortunio subito il 10 dicembre nella trasferta di Mantova.

L’ala friulana è stata sottoposta ad intervento chirurgico a causa di una microfrattura del radio e potrebbe sedere in panchina già questa domenica al PalaFantozzi per la sfida di mezzogiorno contro Mantova.