Coronavirus – S. Stefano Camastra, 8 casi sospetti e 7 positivi accertati. Chiusa la scuola materna di Piano Botte

C’è un caso di sospetta positività presso la scuola materna di Piano Botte a S. Stefano di Camastra, comunicato dalle autorità sanitarie al primo cittadino Francesco Re, nel primissimo pomeriggio di oggi. Insieme ad 5 persone è risultato positivo al test rapido.

Sale così ad 8 il numero del test rapidi positivi, per i quali ora si attende esito del tampone molecolare.

Intanto, è stata emanata ordinanza sindacale con la quale la scuola materna di Piano Botte è stata immediatamente chiusa e lo rimarrà “fino al rispristino delle condizioni di sicurezza ed agibilità igienico-sanitaria”, ovvero dopo che saranno effettuati i tamponi di rilevazione da parte del personale dell’USCA stefanese. Disposta anche la sanificazione dei locali della scuola.

“Stiamo provvedendo a contattare e far contattare tutti i genitori dei bambini frequentanti il sopra menzionato plesso” assicura in una nota il sindaco Re “Invito ciascuno di loro, qualora non venissero contattati a telefonare immediatamente alla insegnante di riferimento del proprio bambino/a o in alternativa anche al sottoscritto”.

Nella serata di ieri, infine, anche il test molecolare che era risultato dubbio è stato esitato, con risultato positivo, portando a 7 i casi accertati di covid-19 nella città delle ceramiche