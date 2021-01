Capri Leone – Aiutarono minore ferito in un incidente, encomio del sindaco a due agenti della Polizia Municipale

A Capri Leone questa mattina, in occasione della festività di San Sebastiano, svoltasi in tono minore vista l’emergenza Covid-19, il sindaco Filippo Borrello ha voluto esprimere pubblica gratitudine nei confronti della Polizia Municipale.

Il primo cittadino ha encomiato, per l’attività svolta, la pattuglia composta dall’Ispettore Salvatore Giacobbe e dal Comandante Capo Simone Vessia.

In particolare Borrello ha voluto premiarli per l’opera prestata in un incidente stradale, avvenuto lo scorso 20 dicembre nel territorio di Capri Leone.

Un incidente che ha visto coinvolto un minore che, attraversando la strada, era stato preso in pieno da un’automobile in transito sulla SP157. L’intervento tempestivo di Vessia e Giacobbe è risultato decisivo per la salute del piccolo, che è stato subito trasportato all’ospedale di Sant’Agata Militello con l’auto di servizio.

L’ambulanza infatti ci avrebbe messo più di un’ora per arrivare. Grazie al loro intervento il minore ha ricevuto le tempestive cure in pronto soccorso, evitando guai peggiori. Fortunatamente il ragazzo è riuscito a scampare al pericolo, ma lo deve soprattutto al grande gesto dei due agenti.

Anche la nostra redazione si unisce all’encomio. E’ sempre utile e necessario raccontare storie come questa.