Capo d’Orlando – Il ricordo di Toto Longo nel 20° annniversario dalla scomparsa

Era il 20 gennaio 2001 quando veniva a mancare prematuramente all’affetto dei suoi cari l’avvocato Antonio Longo, per tutti Toto, all’età di 60 anni.

Assessore al Comune di Capo d’Orlando tra il 1970 e il 1992 e poi sindaco, dal 1992 al 1993, Toto Longo è stato per decenni punto di riferimento umano ed istituzionale, contribuendo allo sviluppo dei Nebrodi e alla crescita del comune tirrenico.

Docente ed avvocato, usava affrontare con serenità d’animo ogni problematica. Partecipava attivamente alla vita dell’Associazione Cattolica Parrocchiale ed aveva diretto, dal 1960 al 1970, con la qualifica di Commissario Straordinario per la Diocesi di Patti, il Centro Sportivo Italiano. Componente della Fondazione “Famiglia Piccolo di Calanovella”, è stato Presidente del Lions Club di Capo d’Orlando nell’anno sociale 1997/98 ed è stato insignito dall’International Association of Lions Clubs del “Melvin Jones Fellow”, che è il massimo riconoscimento internazionale ai soci che si sono distinti per “dedizione, umanità, servizio”

Il Lions Club di Capo d’Orlando, al fine di onorare, in modo degno e duraturo, la memoria dell’Avv. Antonio Longo, unitamente alla famiglia e col patrocinio della Circoscrizione del Distretto Lions 108 YB, da 18 anni organizza anche il “Premio Toto Longo”, al quale possono partecipare i laureati in Giurisprudenza presso l’Ateneo di Messina.

L’avvocato Longo sarà ricordato oggi pomeriggio con una messa in suffragio che si celebrerà alle ore 18:00 nella Chiesa Cristo Re di Capo d’Orlando.