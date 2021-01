Capo d’Orlando – 93 gli attuali positivi. Domani il mercato settimanale aperto solo per i i generi alimentari

A Capo d’Orlando salgono a 93 i casi di positività nel comune. Il sindaco Franco Ingrillì invita i cittadini ad avere maggiore prudenza e limitare le uscite da casa. “Mi appello al senso di responsabilità di tutti”.

Proseguono le prenotazioni per lo screening su base volontaria rivolto alla popolazione che si effettuerà venerdì 22 gennaio nella zona di Bagnoli, nei pressi della sede Usca. La prenotazione per i tamponi in modalità drive in può essere effettuata inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica segreteriasindaco@comune.capodorlando.me.it e specificando nome, cognome, codice fiscale, residenza, numero di telefono e il nome del medico di famiglia. Previsto un massimo di 400 prenotazioni

Intanto secondo quanto disposto dall’ultima ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito della indicazione della Sicilia come “zona rossa”, il mercato settimanale del giovedì a Capo d’Orlando si svolgerà solo per la vendita di generi alimentari.

Ovviamente, tutti gli operatori ambulanti e i clienti sono obbligati a rispettare le disposizioni anti Covid, come il distanziamento interpersonale e l’uso dei dispositivi di protezione individuale.