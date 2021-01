Covid – Da oggi a Messina attivo il servizio WhatsApp per conoscere l’esito dei tamponi

Un’importante novità tecnologica riguarda l’Ufficio Straordinario per l’Emergenza Covid-19 di Messina, gestito del commissario ad acta Marzia Furnari.

Da oggi sarà infatti attivo il nuovo servizio di assistenza su WhatsApp per richiedere informazioni sugli esiti dei tamponi molecolari effettuati nei giorni precedenti.

Per iniziare la chat basterà cliccare sul link https://wa.me/message/BLWZDY6OIAWZH1

o inquadrare il codice Qr dell’immagine.

Le informazioni possono essere chieste, utilizzando esclusivamente la messaggistica su WhatsApp (non per via telefonica), tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 19:00.