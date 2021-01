Coronavirus – In Sicilia 1.641 dei 10.497 casi totali in Italia. In aumento i ricoverati

Nel suo terzo giorno di zona rossa la Sicilia rimane al primo posto tra le regioni italiane per numero di nuovi casi di Covid-19 in un giorno.

Sono 1.641 i nuovi contagi di oggi, martedì 19 gennaio, su 10.005 tamponi molecolari processati. Aumenta di oltre un punto percentuale, rispetto a ieri, il tasso di incidenza che sale al 16,4% (ieri erano 1.278 i nuovi casi su 8.374 tamponi molecolari processati). Ancora 0 i positivi rilevati con il tampone rapido antigenico su circa 106.000 processati in Sicilia.

La Sicilia detiene il 15,4% dei contagiati in Italia, che sono in totale 10.497. Dietro la Sicilia si piazzano il Lazio (con 1.100 casi), e l’Emilia-Romagna, con 1.034 nuovi contagi.

Dei 47.527 attuali positivi (642 in più rispetto a ieri), 1.667 sono ricoverati in ospedale (18 in più rispetto a ieri), di cui 211 in terapia intensiva (6 in più di ieri, con 22 ingressi del giorno).

Altre 37 le vittime del giorno nell’isola a causa del Covid (ieri erano 38) ed il totale dei deceduti a causa della pandemia sale così a 3.064. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 962.

Dei 1.641 nuovi casi, 569 sono in provincia di Palermo, 325 nel Trapanese. Seguono Catania con 237 e la provincia di Messina con 198 contagiati. Poi 165 casi a Siracusa, 62 a Caltanissetta, 53 ad Agrigento, 27 a Ragusa e 5 nella provincia di Enna.

In Italia

In leggero aumento, anche nel resto d’Italia, il numero di nuovi casi in un giorno: oggi sono 10.497 (ieri erano stati circa 8.000), su 135.388 tamponi molecolari processati, con l’incidenza che scende dal 10% di ieri al 7.7% di oggi. 603, purtroppo, le vittime nella giornata di oggi nella nostra nazione.