Torna in campo la serie D con le partite della 15° giornata dei gironi A e C ed i recuperi degli altri raggruppamenti in programma domani mercoledì 20 gennaio alle ore 14.30.

Proprio per domani è stata inserita anche la gara valida per la 12° giornata del girone I Rende-Santa Maria Cilento. Invece, mercoledì 27 gennaio, alle ore 14.30, si giocheranno altri recuperi sempre per il girone I: Troina-Paternò, Fc Messina-Marina Di Ragusa, Castrovillari-Acireale e Biancavilla-Roccella.