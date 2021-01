Barcellona: revocato il trasferimento della dottoressa Laquidara

Revoca con effetto immediato per la dottoressa Felicia Laquidara. E’ stata azzerata infatti la disposizione 13264 del 18 dicembre 2020 con la quale il direttore generale dell’Asp Paolo La Paglia, aveva deciso il trasferimento dall’ospedale “Cutroni-Zodda” di Barcellona al “Fogliani” di Milazzo. La dottoressa, con disposizione del 15 gennaio scorso, firmata dallo stesso La Paglia e dal direttore sanitario Bernardo Alagna, è stata reintegrata nelle funzioni di direttore sanitario dell’ospedale di Barcellona. Si ricorderà che la Laquidara fu al centro di infinite polemiche, dopo un servizio andato in onda in un’edizione del Tg 1, quando alcuni giornalisti entrarono in alcune corsie dell’ospedale barcellonese senza autorizzazione. Al centro delle polemiche c’è stato anche il reparto di rianimazione, pronto ma mai messo in funzione. Revocato il provvedimento di trasferimento della Laquidara è rientrato a Milazzo il dottor Giuseppe Cocuzza, che era stato trasferito a Barcellona. L’avvocato Filippo Barbera (nella foto), che rappresenta la Laquidara in questa circostanza, si è detto soddisfatto, ricordando di aver avviato a suo tempo iniziative finalizzate alla revoca del trasferimento.