Coronavirus – Tortorici, 52 gli attuali positivi. Chiuse le scuole fino a nuove valutazioni ASP

Sfora quota 50 – 52 per l’esattezza – il numero degli attuali positivi al covid-19 con tre nuovi cittadini positivi al tampone molecolare. Sospese le attività didattiche in presenza. Queste le novità che riguardano Tortorici, secondo il bollettino pubblicato sulla pagina facebook del Comune.

Sono 134 le persone poste in quarantena. Una persona è risultata positiva ieri mattina al tampone rapido effettuato presso un laboratorio privato, facendo salire così a 15 il numero dei casi sospetti in attesa di riscontro con tampone molecolare. Due, invece sono le persone risultate positive al tampone molecolare, tra i soggetti posti in quarantena per contatti diretti con persone già accertate come positive, ma che ancora non erano risultati positivi ai tamponi rapidi. Tre i tamponi molecolari che hanno confermato lo stesso risultato positivo del test rapido effettuato ad altrettante persone nei giorni scorsi.