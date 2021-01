Coronavirus – Report settimanale in Sicilia: crescono i casi e i ricoverati. 261 i decessi

Sono 12.674 i nuovi casi registrati in Sicilia nella settimana appena trascorsa. Un trend in netto aumento nell’isola. Nella settimana che va dal 10 al 17 gennaio il numero degli attuali positivi è cresciuto di circa 5000 unità, passando da 41.000 a 46.425 (il valore più elevato dall’inizio della pandemia). Le persone in isolamento domiciliare sono 44.795, 4.000 in più rispetto alla settimana scorsa.

Cresce anche il numero dei ricoverati, in maniera esponenziale. Sono 1630 le persone in ospedale, in aumento di 157 unità, di cui 208 in terapia intensiva. Nella settimana trascorsa sono stati 112 i nuovi ingressi in terapia intensiva, anche se il numero totale non è cambiato.

Fortunatamente in quest’ultimo caso si rimane sotto il livello massimo di allerta, ma appare evidente come il continuo ricambio delle terapie intensive riguardi più i decessi che i guariti, considerando anche che il numero di deceduti in settimana è stato di 261. Il più alto dall’inizio dell’emergenza e purtroppo il trend non sembra diminuire.

Conforta il numero dei guariti, che sono in tutto oltre 8.000.