Coronavirus – Oggi in Sicilia 1.278 nuovi casi. L’isola è al primo posto tra le regioni italiane

Nel suo secondo giorno di zona rossa la Sicilia si prende il primo posto tra le regioni italiane per numero di nuovi casi di Covid-19 in un giorno.

Sono 1.278 i nuovi contagi di oggi, lunedì 18 gennaio, su 8.374 tamponi molecolari processati. Cala di mezzo punto percentuale, rispetto a ieri, la percentuale di incidenza, oggi al 15,3% (ieri erano 1.439 i nuovi casi su 9.090 tamponi molecolari processati).

Dietro la Sicilia si piazzano la Lombardia (con 1.189 casi), e l’Emilia-Romagna, con 1.153 nuovi contagi.

Dei 46.885 attuali positivi (460 in più rispetto a ieri), 1.649 sono ricoverati in ospedale (19 in più rispetto a ieri), di cui 205 in terapia intensiva (3 in meno di ieri, ma con 19 ingressi del giorno).

Altre 38 le vittime del giorno nell’isola a causa del Covid (ieri erano 35) ed il totale dei deceduti a causa della pandemia sale così a 3.027. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 780.

Dei 1.278 nuovi casi, 428 sono in provincia di Palermo, 362 nel catanese. In provincia di Messina si contano 201 contagiati. Poi 126 casi a Siracusa, 61 a Caltanissetta, 40 nella provincia di Enna, 35 nel trapanese, 18 a Ragusa e 7, infine, ad Agrigento.

In Italia

In discesa, anche nel resto d’Italia, il numero di nuovi casi in un giorno: oggi sono 8.825 (ieri erano stati 12.415), su 87.247 tamponi molecolari processati, con l’incidenza che supera il 10%, esattamente al 10,1%. 377, invece, le vittime nella giornata di oggi nella nostra nazione.