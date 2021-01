Basket, Serie B – Torrenova vince e convince contro Ragusa

Dopo la sconfitta ad Agrigento, la Fidelia Torrenova tra le mura amiche del PalaTorre batte la Virtus Ragusa per 71-57 nella settima giornata del campionato di Serie B, ottenendo la terza vittoria nelle ultime quattro gare.

I padroni di casa partono bene andando subito sul 9-0, la Virtus prova più volte a rifarsi sotto, ma non riesce mai a passare in vantaggio, con Torrenova che grazie alla coppia Gloria-Bolletta toglie le castagne dal fuoco riportando i padroni di casa nuovamente al +9 (43-34 al 24’). L’ultimo tentativo di Ragusa di impensierire la squadra di coach Condello è quello di Mastroianni in avvio di ultimo quarto, fino al -6 al 32°, ma i gialloblu tornano ancora sulla doppia cifra di vantaggio e amministrano fino al 71-57 finale.

Torrenova rimane stabile al sesto posto della classifica del mini girone, in cui Agrigento mantiene la vetta andando a battere Bernareggio a domicilio per 78-94. A 10 punti, a pari merito con la formazione agrigentina, anche il Bologna Basket, che batte Crema per 87-68. Il Green Basket Palermo, invece, rimane sempre più solo in fondo alla classifica del girone, con la sconfitta ottenuta in casa della Sangiorgese.