Serie D – Città di Sant’Agata sconfitto 1-6 dal Dattilo, vince l’ACR Messina

Clamorosa sconfitta interna per il Città di Sant’Agata in Serie D. I biancazzurri vengono infatti battuti per 1-6 dal Dattilo, nell’incontro tenutosi questo pomeriggio al Fresina di Sant’Agata Militello.

Per i padroni di casa le cose sembrano anche mettersi bene, dato che passano in vantaggio al 1° minuto con un rigore segnato da Cicirello. Gli ospiti però prima pareggiano con Terranova al 16′ e poi raddoppiano sempre con l’attaccante per l’1-2 di fine primo tempo.

Nel secondo gli ospiti dilagano: Terranova segna altri due gol (al 61′ e all’83’), inframezzate da un’autorete e dalla realizzazione di Manfrè. Un tonfo interno che probabilmente i biancoazzurri non si aspettavano.

Vince invece con merito l’ACR Messina che resta saldo al comando del campionato, battendo la diretta rivale San Luca per 2-0 e aumentando il divario dai calabresi, portandolo a 4 punti. Decisiva una doppietta di Foggia, al 44′ e all’83’. Fermo invece l’FC Messina, stoppato dal Covid-19.