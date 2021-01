Patti – Trattore si ribalta in una strada di campagna, 60enne morto schiacciato

Un uomo di 60 anni ha perso la vita a causa di un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Patti.

L’uomo stava percorrendo una strada di campagna in località Sant’Antonio Abate, a Patti, a bordo un trattore-muletto. Le circostanze della morte non sono ancora chiare e sono al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Patti, intervenuti sul posto insieme di un’ambulanza del 118.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica pare che l’uomo, a bordo del piccolo mezzo (che in edilizia si utilizza per trasportare materiale), stesse percorrendo un tratto stradale in discesa. Per cause ancora in corso di accertamento, il muletto si è ribaltato e l’uomo è rimasto schiacciato.