Covid – Scuole chiuse anche a Milazzo, DAD fino al 25 gennaio

Anche le scuole elementari e la prima media della città di Milazzo proseguiranno con la didattica a distanza da lunedì prossimo.

Lo ha stabilito il sindaco Pippo Midili che dopo un colloquio con i vertici provinciali Usca ha deciso di posticipare il rientro a scuola alla prossima settimana, verosimilmente lunedì 25, subordinandolo ad uno screening da concordare entro i prossimi sette giorni con l’Asp, per verificare eventuali positività del personale scolastico o degli stessi alunni che faranno rientro a scuola.

“L’obiettivo – ha affermato il primo cittadino – è ritornare in classe in sicurezza e per questo ritengo sia opportuno prima di riaprire la scuola effettuare uno screening, tra giovedì e venerdì, sulla popolazione studentesca ed il personale. Una volta preso atto della situazione potremo valutare la riapertura senza timore alcuno”.