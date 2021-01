Covid-19 – La Sicilia oggi registra 1.439 nuovi casi e 35 vittime. Incidenza al 15,8%

Lieve calo nel numero di nuovi casi di Covid-19 in Sicilia, che da oggi è in zona rossa.

Sono 1.439 i nuovi contagi del giorno, su 9.090 tamponi molecolari processati, con l’incidenza che cala di tre punti percentuali, assestandosi al 15,8%. (Ieri erano stati 1.954 i nuovi casi su 10.350 molecolari, con l’incidenza al 18,8%).

La Sicilia è al secondo posto tra le regioni italiane per numero di nuovi casi, dietro la Lombardia (1.603), mentre appena dietro si trova l’Emilia-Romagna, con 1.437 nuovi contagi.

Dei 46.425 attuali positivi (973 in più rispetto a ieri), 1.630 sono ricoverati in ospedale (12 in più rispetto a ieri), di cui 208 in terapia intensiva (4 in meno di ieri, ma con 10 ingressi del giorno).

Altre 35 le vittime del giorno nell’isola a causa del Covid (ieri erano 38) ed il totale dei deceduti a causa della pandemia sale così a 2.989. I guariti nelle ultime 24 ore, invece, sono stati solo 431.

Dei 1.439 nuovi casi, 431 sono in provincia di Catania, e 388 nel palermitano. In provincia di Messina si contano 245 contagiati (ancora un numero alto, seppur molto inferiore a ieri, quando erano stati ben 434). Poi 192 casi a Siracusa, 59 a Caltanissetta, 53 a Ragusa, 44 a Trapani, 22 ad Agrigento ed infine 5 ad Enna.

In Italia

In discesa, anche nel resto d’Italia, il numero di nuovi casi in un giorno: oggi sono 12.415 (ieri erano stati 16.310), su 129.728 tamponi molecolari processati, con l’incidenza che scende sotto il 10%, esattamente al 9,6%. 475, invece, le vittime nella giornata di oggi nella nostra nazione.