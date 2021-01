“Se fra due settimane i dati non ci dovessero convincere, stabiliremo misure maggiormente restrittive e chiuderò anche le scuole primarie e le prime classi della media. E questo nessuno potrà impedircelo. Allo stato non sono le scuole il focolaio però se il dato relativo ai nuovi contagi non cala farò tutto quello che sarà necessario”.

Lo annuncia il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Catania.