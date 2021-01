Trapani candidata a Capitale Italiana della Cultura 2022. Lunedì la decisione del MiBACT

Rush finale per Trapani Capitale Italiana della Cultura 2022. Le dieci città che si contendono il titolo, tra ieri ed oggi sono chiamate ad un’audizione online dal ministero ai Beni culturali: un incontro di presentazione pubblica, che è possibile seguire in diretta sul canale YouTube del Mibact (cliccare qui per guardarlo), finalizzato alla valutazione conclusiva per l’assegnazione del riconoscimento.

La capitale italiana della cultura sarà proclamata ufficialmente lunedì 18 gennaio. Alla città vincitrice verrà assegnato un contributo di un milione di euro. Il riconoscimento per Trapani sarebbe la ciliegina sulla torta e darebbe un’importante occasione di rilancio a tutta l’isola.