Sinagra – Docente della scuola elementare di Gorghi positiva al test rapido. Alunni in isolamento

Dopo il caso di positività riguardante una bambina, stamattina alunni e personale delle scuole di Sinagra – ma anche semplici cittadini si sono registrati per sottoporsi volontariamente a tampone – sono stati oggetto dello screening eseguito dall’Usca. 47 i test rapidi effettuati, di cui uno è risultato positivo. Si tratta di una docente (non sinagrese) in servizio presso la scuola primaria della frazione Gorghi, che il 7, 8 e 9 gennaio è entrata in contatto, a scuola, con la bambina risultata positiva. La donna nelle prossime ore sarà sottoposta a tampone molecolare per accertare il contagio. Con ordinanza dunque il sindaco, Nino Musca, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale dal 18 al 23 gennaio, salvo proroghe.

La docente si era recata a scuola nelle giornate del 7, 8 e 9 gennaio, tenendo regolarmente lezione nelle sue classi, prima della decisione del Presidente Musumeci di istituire la didattica a distanza anche per scuole elementari e medie.

“Anche diversi alunni al momento si trovano in isolamento fiduciario in attesa di ulteriori verifiche” – scrive Musca, il quale ha disposto anche la sanificazione ed igienizzazione straordinaria del plesso scolastico sito in località Gorghi del Comune di Sinagra.