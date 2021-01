Capo d’Orlando – Salgono a 78 i casi di Covid-19 accertati. 65 persone in isolamento

11 nuovi casi di positività a Capo d’Orlando, dove i contagiati ufficiali, accertati con tampone molecolare, salgono a 78. Ulteriori 65 persone, invece, si trovano in isolamento perché contatti stretti di positivi.

“Seguiamo la tendenza regionale che ha portato la Sicilia a diventare zona rossa – ha scritto il sindaco Ingrillì, che aggiunge – mi auguro che questa decisione del Governo, peraltro chiesta dal Presidente Musumeci, serva a responsabilizzare ciascuno di noi.

Da domenica ci saranno nuove e dure restrizioni per limitare spostamenti ed evitare assembramenti in tutta la Sicilia. Saranno interessati particolarmente bar, ristoranti e negozi. In attesa delle decisioni del governo, stamattina ho firmato una ordinanza con cui si proroga la chiusura delle scuole elementari e medie di Capo d’Orlando fino al 23 gennaio.

È forse il momento più difficile che stiamo vivendo – conclude Ingrillì –, nella nostra città e in Sicilia: la zona rossa sicuramente penalizza diversi settori dell’economia locale, ma deve anche essere visto come un modo per resettarsi e ripartire in sicurezza”.