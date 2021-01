Un terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter si è verificato a 4 km a Nord Est di Sperlinga, comune dell’ennese, alle 17:38 di oggi. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 8 km.

Il terremoto non ha causato danni a cose o persone ed è stato comunque avvertito dalla popolazione, non solo a Sperlinga, ma anche in altri comuni, come Capizzi, Castel di Lucio Mistretta, Troina, Cerami, Nicosia, Gangi, Gagliano Castelferrato ed Agira.