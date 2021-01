Ficarra – Massimo Scaffidi nominato esperto per i progetti turistico-culturali e comunicazione

Il sindaco di Ficarra, l’avvocato Gaetano Artale, ha nei giorni scorsi, con propria determinata, provveduto, tenuto conto della competenza e nell’esperienza maturata, acquisita la sua disponibilità, di conferire al giornalista Massimo Scaffidi Militone l’incarico di esperto – a titolo gratuito – nelle questioni attinenti l’attività amministrativa con particolare riferimento a problematiche legate allo sviluppo e valorizzazione dell’immagine turistico-culturale del Comune di Ficarra.

L’incarico ha la durata di 6 mesi. A Massimo Scaffidi Militone che è in possesso dei requisiti professionali necessari, non verrà corrisposto alcun compenso e lo stesso conferimento non costituisce rapporto di pubblico impiego.

Massimo Scaffidi Militone, da pochi mesi in pensione, classe 1958, ha per quasi quarant’anni promosso l’immagine turistica di Brolo, ha frequentato stages di giornalismo e marketing, curando l’ufficio stampa del comune di Brolo, ruolo svolto per qualche anno anche all’interno dell’Unione “Terra dei Lancia”, sedendo anche al tavolo tecnico dei “Borghi Marinari”.

Responsabile per quasi quarant’anni dell’organizzazione e della gestione eventi – dalla Festa del Fuoco a Marevigliosa Brolo – si è interessato della promozione del territorio, del commercio, del turismo curando il coordinamento tra vari Enti in special modo con il Consorzio Turistico Costa Saracena.

E’ stato nell’organizzazione di Fiere e Worksoop in Italia ed all’Estero (dalle prime edizioni della Bit di Milano alle importanti rassegne della BITM di Berlino, a Praga, in Repubblica Solovacchia, in Polonia, Danimarca e Malta).

Coordinatore progetti mirati (es: Brolo Città Educativa – progetti interni alla Biblioteca Multimediale – Brolo Quality – Brol’Euro – dei primi Gran carnevali Brolese legati all’immagine di Broliandolo).

Ha collaborato sino al 2014 (anno in cui il Comune di Brolo ne è uscito) per la promozione degli eventi del Club Borghi Più Belli d’Italia ed ha avuto un ruolo presso il tavolo tecnico dei “I Borghi Marinari di Sicilia” dal febbraio 2015.

Giornalista pubblicista dal 1982, ha esperienza nel campo artistico e della grafica pubblicitaria, firmando centinaia di campagne pubblicitarie, e vincendo per conto del Comune di Brolo anche dei premi per quanto concerne la comunicazione negli enti locali.

Ha curato, tra l’altro, anche pubblicazioni, in qualità di Art Director, de “I quaderni dell’Almagesto” editi dalla Fondazione Piccolo di Calanovella ed ha disegnato collane editoriale, libri per ragazzi e volumi di poesie e cucina.

“Ringrazio anzitutto il sindaco Gaetano Artale, e la sua giunta per la fiducia e per l’incarico conferitomi. – ha commentato Massimo Scaffidi – Voglio ringraziare in particolare l’architetto mauro Capotto per la continua disponibilità dimostrata. Spero di contribuire, tramite funzioni propositive, di coinvolgimento e di supporto, per migliorare la qualità dell’immagine turistica dei luoghi, ma soprattutto a far conoscere ancor meglio quanto, in più di vent’anni, fatto in uno splendido e progressivo allungo, usando un termine sportivo, da questo paese. Ficarra rappresenta l’esempio fattivo di un’autentica rivoluzione gentile nel campo dell’accoglienza e della creazione di spazi,- tra arte e socialità – che non solo solo semplici contenitori, ma già zeppi di contenuti.

Sono arci-felice – ha concluso il giornalista – di poter diventare parte di quest’ingranaggio. Sarà sicuramente anche per me un’esperienza formativa.”