Covid – Record di nuovi casi in Sicilia, sono 1.913. Tasso di positività al 17,8%. 40 i decessi

Sono ancora troppi i nuovi positivi registrati in un giorno in Sicilia: ben 1.913 i nuovi casi di Covid-19 (record di sempre nell’isola) riscontrati oggi, 12 gennaio 2021, su 10.743 tamponi processati, che portano il tasso di incidenza odierno al 17,8%. Nella speciale classifica dei nuovi casi la Sicilia insegue solamente il Veneto, prima a quota 2.134.

In calo la percentuale di nuovi positivi su tamponi processati (rispetto al 18,2% di ieri), ma ancora molto alta. Oggi la Sicilia è addirittura la prima in Italia per tasso di positività.

Considerando che in Italia ci sono stati circa 14 mila nuovi casi, in Sicilia si è registrato il 13,6% dei nuovi positivi nella penisola.

Numeri che continuano a preoccupare, mentre sono altre 40 le vittime del Covid-19 nella giornata di oggi nell’isola, che portano il totale assoluto a 2.805. I guariti invece sono 654.

Gli attuali positivi nell’isola oggi sono 44.038 (1.219 in più rispetto a ieri). 1.551 contagiati sono ricoverati in ospedale (45 in più rispetto a ieri), di cui 209 in terapia intensiva (uno in più, ma con 22 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione nelle zone dell’isola, a registrare più casi sono ancora le province di Palermo e Catania, rispettivamente con 582 e 486 nuovi contagiati. Segue a ruota la provincia di Messina con 331 nuovi casi (con la città peloritana che, ricordiamo, da ieri è “zona rossa”). In tripla cifra anche Trapani con 231 nuovi casi e Caltanissetta con 123. 52 i casi ad Agrigento, 46 ad Enna, 41 a Ragusa e 21 a Siracusa.

IN ITALIA

Anche l’Italia oggi registra un aumento nel numero dei nuovi casi: sono 14.242 (ieri erano stati circa 12 mila), ma con molti più tamponi rispetto al giorno precedente, 141.641 (contro i circa 90.000 dell’11 gennaio), con il tasso di positività che passa dal 13 al 10,4%. Aumenta il numero dei decessi: 616 le vittime del Covid-19 quest’oggi nella nostra nazione.