Torrenova: riparazione cavo di fibra ottica, chiusura della corsia di emergenza sulla A/20

Per favorire l’allestimento di un cantiere di lavori provvisorio dell’impresa della “Sirti spa”, giovedì 14 gennaio verrà istituita sulla A20 Messina-Palermo la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo, mediante la chiusura della corsia di emergenza dal km. 103,350 al km. 104,300.

L’intervento si rende necessario per la riparazione di un guasto su cavi di fibra ottica TIM attigui ad un tratto autostradale nei pressi del comune di Torrenova. La viabilità sarà regolarmente ripristinata a partire dalle ore 18.00 di venerdì 15. Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato.