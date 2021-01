Terme Vigliatore, progetti di utilità collettiva e cantieri di lavoro

Sono quattro i progetti di utilità collettiva, redatti dal comune di Terme Vigliatore, in cui saranno impegnati settantuno beneficiari del reddito di cittadinanza.

Ognuno di loro è tenuto ad un impegno di almeno otto ore settimanali e fino ad un massimo di sedici ore, per realizzare i patti per il lavoro e per l’inclusione sociale. Questi gli ambiti dei quattro progetti, approvati dall’esecutivo nel dicembre dello scorso anno, a poche ore dal momento in cui il consiglio comunale, a maggioranza, deliberò la mozione di sfiducia al sindaco Domenico Munafò. Con il primo – “formativo e tutela dei beni comuni” – assicureranno il supporto ai dipendenti comunali in servizio per la gestione e conservazione dei documenti degli archivi correnti e di deposito. Con il secondo – “Un Occhio Vigile – saranno in ausilio alla polizia municipale nella vigilanza e controllo all’entrata e uscita da scuola degli alunni, il terzo “ambiente”- si riferisce ad attività di manutenzione delle aree verdi comunali, i parchi, le piazze, le aiuole e le ville ed infine il quarto – “Terme Vigliatore Pulita” – per sviluppare il senso civico dei cittadini, partecipando alla cura della città con la pulizia delle strade e delle aree pubbliche. Sono state impegnate oltre 9 mila euro.

Due sono invece i cantieri regionali di lavoro che si riferiscono ai lavori di riqualificazione e ripristino in contrada Franchini Superiore e poi ai lavori di riqualificazione e miglioramento della via Pescatori Acquitta e della via Mare nella frazione Acquitta. E’ stato previsto complessivamente l’impegno di trenta lavoratori per un importo totale di oltre 144 mila euro; 75 mila euro riguardano il primo progetto per cinquantacinque giornate, per il secondo sono state previste 69 mila euro per quarantadue giornate.