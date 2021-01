Serie D: sconfitte Città di Sant’Agata e Fc Messina, pareggia l’Acr

Sconfitte Città di Sant’Agata e Fc Messina, pareggio per l’Acr in serie D; in serie C, Palermo corsaro e Catania ko. Questi in sintesi i risultati nella giornata di ieri per le squadre siciliane.

La prima di Domenico Giampà alla guida del Città di Sant’Agata è stata contrassegnata da una sconfitta sul campo del San Luca. Una vittoria che consente ai calabresi di piazzarsi solitari al secondo posto dietro l’Acr Messina che ieri ha pareggiato 1 a 1 in esterna contro il Santa Maria. E domenica prossima, 17 gennaio, c’è una partita di alta classifica che metterà di fronte proprio le prime due e cioè Acr Messina e San Luca. Il Città di Sant’Agata invece, nel prossimo turno, dovrà aver ragione della Dattilo, piazzata al momento in posizioni tranquille, per ottenere punti importanti in chiave salvezza. Anche per il Fc Messina ieri è stato buio fitto contro il Rotonda, in una partita disputata al “Fresina” di Sant’Agata Militello. E’ finita 1 a 0 e ci sarà poco tempo per leccarsi le ferite, perché domenica prossima la squadra peloritana è attesa da una difficile trasferta contro l’Acireale, per dimostrare sul campo qual’è al momento la terza forza del campionato.

Nel torneo di serie C la Ternana continua imperterrita solitaria in testa alla classifica, mentre le siciliane ottengono risultati contrapposti in campo esterno. Mentre il Catania ha perso sul campo della Casertana per 3 a 2, il Palermo ha superato la Cavese con il minimo scarto. Nel prossimo turno le due squadre giocheranno in casa: il Palermo all’ora di pranzo contro la Virtus Francavilla, mentre il Catania se la vedrà con il Foggia che ha i suoi stessi punti in classifica.