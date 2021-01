San Salvatore di Fitalia – Scuola dell’infanzia chiusa fino al 13 gennaio. Medico di famiglia positivo al test rapido

Il sindaco di San Salvatore di Fitalia, Giuseppe Pizzolante, ha firmato un’ordinanza in cui dispone la chiusura della scuole dell’infanzia dall’11 fino al 13 gennaio.

La disposizione è dovuta al fatto che un medico di base del comune è risultato positivo al test rapido per il Covid-19. Si resta in attesa del risultato del tampone molecolare.

“Il medico ha comunicato – dichiara Pizzolante – in prima battuta di aver avuto solo due contatti diretti nel nostro Comune. Ho avuto l’autorizzazione dalle famiglie dei contatti di rivelare la loro identità, cosa che però ritengo non opportuna, in quanto i due soggetti ad oggi non sono assolutamente positivi, ma sono solo entrati in contatto con soggetto positivo a tampone rapido e stanno adottando tutte le misure previste dalle normative sanitarie.

Questo ufficio ha ritenuto comunque necessario eseguire una ricostruzione più dettagliata dei contatti che il dottore ha avuto nei giorni di giovedì 7 e venerdì 8 gennaio e che, sicuramente, sono più dei due comunicati inizialmente dal medico.