Piraino – Importante traguardo per la giovane Valentina Baratta

Poche cose sono attese come il giorno della Laurea. Purtroppo ai tempi del Covid-19, i vari festeggiamenti sono stati bloccati. Rimane comunque la soddisfazione di aver raggiunto un traguardo importante, come quello ottenuto dalla giovane Valentina Baratta, 23 anni di Piraino.

Valentina si è laureata oggi alla Sapienza di Roma, con la votazione di 109 su 110, in Lingue e Culture Orientali. Purtroppo non ha potuto festeggiare insieme ai suoi amici e parenti, rimasti per forza di cose in Sicilia. La tesi però parlava della sua terra di origine: “Analisi del processo di adattamento linguistico di arabismi siciliani, diffusisi durante la conquista islamica del Mediterraneo”.

La giovane proseguirà il suo percorso di studi, con il corso Magistrale in Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale, presso l’università degli Studi Internazionali di Roma. Ad maiora.