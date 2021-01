Orlandina Basket al terzo posto in classifica, questa sera su AM la replica della vittoria contro Treviglio

L’Orlandina Basket ha festeggiato ieri la quinta vittoria consecutiva, giunta alla fine di un match surreale contro Treviglio.

A 20″ dalla fine i paladini, privi di Johnson, espulso a fine primo tempo, erano sotto di 4 punti, con palla in mano per gli ospiti. Tutto sembrava perduto, ma errori dei giocatori di Treviglio e soprattutto la grande voglia messa in campo dai paladini sono risultati decisivi per il 98-97 finale, giunto grazie a un canestro di Flavio Gay a 8″ dal termine.

Biancoazzurri al terzo posto in classifica nel girone Verde di Serie A2, a quota 12 punti insieme a Orzinuovi, prossimo avversario della squadra di coach Sodini. Questa sera la replica della gara contro Treviglio su AM, intorno alle 21.30.