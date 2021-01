Coronavirus – Tortorici, 15 i positivi al tampone molecolare. Si attende esito per 33 persone

Sale a 15 il numero degli attuali positivi al coronavirus accertati con tampone molecolare nel comune oricense.

Sono adesso 33 le persone già risultate positive al test rapid e in attesa di conoscere l’esito dei tamponi molecolari. 84, complessivamente, le persone poste in isolamento.

Nella giornata di oggi i Commissari straordinari che reggono le sorti del comune di Tortorici, hanno affrontato l’emergenza in atto, aprendo anche un’interlocuzione con i medici di famiglia e i pediatri oricensi, per fare il punto della situazione sulle nuove disposizioni in materia di isolemento obbligatorio e quarantene precauzionali, sulla base delle direttive emanate dalla Regione con circolare dello scorso dicembre.