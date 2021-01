Capo d’Orlando – Salgono a 64 gli attuali positivi al Covid-19. 67 in isolamento

Dati preoccupanti arrivano da Capo d’Orlando, dove sono saliti a 64 i soggetti positivi al Covid-19 all’interno del comune.

Un incremento di 16 unità, rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato dal sindaco Franco Ingrillì.

67 invece le persone sottoposte a isolamento fiduciario come “contatti stretti”, che dovranno essere sottoposti al test.

“Inutile nascondere la nostra preoccupazione – dice il primo cittadino orlandino – che, credo, sia anche la vostra. Ogni provvedimento e ogni appello rischiano di essere inutili senza collaborazione da parte di tutti e di ciascuno.

Rendiamoci conto che non ci sono zone franche, non c’è nessuno che possa dirsi escluso in questa pandemia: siamo tutti responsabili con il nostro comportamento.”