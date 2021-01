Autoarticolato sbanda sulla A/20. Feriti conducente e passeggero

Potrebbero esserci le condizioni meteo e l’asfalto reso viscido dalla pioggia alla base dell’incidente autonomo che ha interessato un autoarticolato per il trasporto di mezzi, che questa mattina sulla A/20. ha perso il controllo, sbandando prima e sfondando il guardrail poi e finendo fuori strada.

L’incidente autonomo è avvenuto nel tratto autostradale della A/20 compreso tra S. Agata di Militello e S. Stefano di Camastra, sul viadotto Buzza, in direzione di Palermo. Feriti, non gravemente, entrambi gli occupanti del mezzo, conducente e passeggero, soccorsi dal personale del 118 intervenuto. Solo per il conducente si è reso necessario il ricovero al P.S. dell’ospedale di S. Agata Militello per gli accertamenti del caso. Sul posto gli agenti della Polizia stradale di S. Agata di Militello, coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro, per i rilievi.

Al momento l’autostrada, nel tratto interessato, è chiusa al transito veicolare, per consentire le attività di ripristino della sicurezza stradale e delle barriere distrutte. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di S. Agata Militello a causa dell’importante sversamento di carburante sull’asfalto, fuoriuscito dal serbatoio del mezzo. A lavoro anche il personale del Cas per gli interventi necessari.