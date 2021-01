Coronavirus – 1.839 i nuovi positivi del giorno in Sicilia. Incidenza al 17,6%. 283 nel messinese

Ancora un numero altissimo di nuovi contagiati dal Covid-19 quest’oggi in Sicilia, nuovamente vicinissimo ai record assoluti. Sono infatti 1.839 i nuovi positivi del giorno nell’isola (ieri erano stati 1.842) a fronte di 10.427 tamponi processati (ieri i test erano stati 10.587).

La percentuale di incidenza cresce di poco rispetto a ieri, passando dal 17,3% al 17,6%.

In lieve calo, rispetto a ieri, il numero delle vittime, 31 oggi, che fanno salire il numero totale dei deceduti dall’inizio della pandemia a 2.695. I guariti di oggi, 9 gennaio, superano invece quota mille: esattamente sono 1.082.

Gli attuali positivi nell’isola tornano a superare le 40mila unità: oggi sono 40.398 (726 in più rispetto a ieri). 1.461 contagiati sono ricoverati in ospedale (15 in più rispetto a ieri), di cui 205 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri).

Per quanto riguarda la suddivisione nelle zone dell’isola, a registrare più casi è la provincia di Palermo, con 438 nuovi contagiati. Poi 317 casi del giorno a Catania, e segue a ruota Messina con 283 nuovi casi. In tripla cifra anche Trapani con 254, Siracusa con 197 e Agrigento con 157. Poi 92 nuovi contagiati a Caltanissetta, 60 ad Enna e 41, infine, a Ragusa.

IN ITALIA

L’Italia oggi sfiora i 20mila nuovi contagiati: sono 19.978 i casi del giorno (in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 17.533), su 172.119 tamponi processati, con il tasso di positività all’11,6%. Nuovamente troppo alto il numero dei decessi, anche se in calo rispetto a ieri, quando erano stati 620 in un giorno solo. Oggi le vittime del Covid in Italia sono 483.