Sant’Angelo di Brolo – Domenica 10 Gennaio screening sulla popolazione

A seguito di richiesta da parte del Sindaco di Sant’Angelo di Brolo Francesco Paolo Cortolillo, domenica 10 gennaio dalle ore 9:00 alle 13:30, in piazza Vittorio Emanuele, prenderà il via la campagna di screening Covid-19 rivolta agli alunni e al personale docente e non docente di tutte le scuole di Sant’Angelo di Brolo e ai dipendenti del Comune di Sant’Angelo di Brolo.

L’iniziativa, in collaborazione Dipartimento di Prevenzione del Distretto di Patti diretto dal Dr. Salvatore Sidoti e il Sindaco del Comune di Sant’Angelo di Brolo, prevede l’effettuazione di uno screening tramite l’esecuzione di tamponi rapidi – rinofaringei finalizzata all’individuazione di soggetti positivi asintomatici per impedire, quanto più possibile, la circolazione del virus sul territorio.

Potranno effettuare il tampone, su base volontaria ed in modalità drive-in, esclusivamente gli alunni, il personale docente e non docente di tutte le scuole di Sant’Angelo di Brolo e i dipendenti del Comune di Sant’Angelo di Brolo, già inseriti in appositi elenchi in possesso dell’Asp.

Il Servizio di Polizia Municipale, in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Sant’Angelo di Brolo, fornirà il proprio supporto per il controllo degli accessi in piazza Vittorio Emanuele, che avverrà a senso unico dall’incrocio di via Vittorio Emanuele con Piazza Allende e uscita dalla via Limina con direzione Pozzo Danile, al fine di evitare code di auto e rendere fluida la viabilità cittadina.