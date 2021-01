Coronavirus – Da lunedì la Sicilia in “Zona Arancione”, su richiesta della Regione

Nella prossime ore il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni del CTS, firmerà in serata una nuova ordinanza: Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

L’ordinanza sarà in vigore da domenica 10 gennaio fino a venerdì 15 gennaio, data in cui scadrà il DPCM. Con il nuovo DPCM verranno valutate eventuali proroghe, fa sapere il ministero della Salute.

La richiesta di una Sicilia in Zona Arancione era giunta direttamente Governo regionale:

“Siamo preoccupati – dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci – per l’attuale andamento della curva dei contagi in Sicilia, per questo abbiamo chiesto al ministro Speranza, che ringrazio, di anticipare di almeno una settimana il provvedimento di istituzione della zona arancione per la Sicilia. Nonostante l’indice Rt dell’Isola non prevedesse infatti questa classificazione, con grande senso di responsabilità, abbiamo così previsto misure più stringenti a salvaguardia del nostro territorio”.

Appello poi accolto dal Ministro. Proroga dunque alla chiusura di bar e ristoranti, autorizzati a fare soltanto all’asporto e al domicilio, ma senza ulteriori strette per i negozi che vedrebbero così salvi i saldi invernali. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe rimanere anche la didattica a distanza per gli istituti superiori.