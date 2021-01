Coronavirus – 176 gli attuali positivi a Milazzo, 34 nuovi casi ma 29 guariti

Situazione Covid-19 che diventa sempre più allarmante a Milazzo. Oggi altri 34 positivi a fronte di 29 guariti e totale generale che raggiunge quota 176.

Un incremento numerico di cinque unità, ma quello che preoccupa è la crescita che si sta registrando negli ultimi dieci giorni quando il numero degli affetti dal Coronavirus è praticamente aumentato di ben 100 persone, visto che alla vigilia di Natale, i positivi oscillavano sempre tra i 60 ed i 70.

Un quadro che ha indotto il sindaco Midili, ieri sera, in un videomessaggio su Facebook, a rinnovare la richiesta ai cittadini di usare il buon senso evitando non tanto le aggregazioni all’esterno, quanto le riunioni “allargate” in casa che sfuggono ai controlli, ma sono alla base dell’aumento dei contagi.