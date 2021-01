Coronavirus – 1.842 nuovi casi in Sicilia, tasso al 17.3%. 35 le vittime, 840 i guariti

Sfiora il record di nuovi contagiati da Covid-19 quest’oggi la Sicilia. Sono infatti 1.842 i nuovi positivi del giorno nell’sola (secondo solo al record di 1.871 registrato a Novembre) a fronte di 10.587 tamponi processati.

La percentuale di incidenza torna a crescere rispetto a ieri, passando dal 16.7% al 17,3% (ieri erano stati 1.435 i nuovi contagi da Coronavirus su circa 8.000 tamponi). Peggio della Sicilia, come rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati, fa solo il Veneto con il 19.1%.

Considerando che i nuovi positivi in Italia sono 17.533, più di un positivo su dieci è stato registrato in Sicilia.

Cresce anche il numero delle vittime, 35 oggi, che fanno salire il numero totale dei deceduti dall’inizio della pandemia a 2.664. 840 invece il numero dei guariti dell’8 gennaio.

Gli attuali positivi nell’isola sono 39.672 (967 in più rispetto a ieri). 1.446 contagiati sono ricoverati in ospedale (24 in più rispetto a ieri), di cui 200 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, ma con 16 nuovi ingressi).

Per quanto riguarda la situazione nelle province, a registrare più casi sono Palermo e Catania, rispettivamente con 472 e 401 nuovi casi. Segue a ruota Messina con 361 contagiati. In tripla cifra anche Trapani con 226 e Siracusa con 184. Poi 81 casi a Caltanissetta, 63 ad Agrigento, 51 a Ragusa e 3, infine, ad Enna.

Nel resto d’Italia, come detto sono 17.533 i nuovi contagi registrati su 140.267 tamponi processati, con il tasso di positività al 12,4%. Nuovamente troppo alto il numero dei decessi, 620 in un giorno solo.