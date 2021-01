Capizzi – 96 positivi al tampone molecolare, 187 le persone in quarantena

A Capizzi, comune in zona rossa fino al 13 gennaio, il numero totale dei positivi al tampone molecolare sale a 96. 187 invece i soggetti in quarantena. Lo comunica il sindaco Leonardo Principato Trosso. Si resta in attesa dei risultati di altri tamponi eseguiti nella giornata di ieri.

“Speriamo presto di poter invertire la tendenza ed intraprendere la via giusta.”, dice il primo cittadino.

Intanto un cittadino di Capizzi, di cui si attende esito tampone molecolare, ha avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Ieri si sono scatenate le polemiche dopo la chiusura per 5 giorni di un ristorante di Nicosia che ha ospitato lo scorso 20 dicembre una festa di compleanno con 150 invitati, la maggior parte proveniente dal comune di Capizzi. L’evento è stato additato da molti come l’inizio del focolaio nel comune.